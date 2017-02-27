Emeklilere promosyon ödemesi yapılacak mı?

Fikret Gökmen

Aylardır konuşulan bir konu, emeliler emekli maaşlarını aldıkları bankalardan belli bir tutarda promosyon adı altında ödeme alacaklar.

Bu konu nihayet netleşti. 23.02.2017 tarihinde bankalar birliği kamu oyuna bir bildiri yayınladı yayınlanan bildiride promosyon ödemeleri ana hatları ile şöyle duyuruldu.

İsteğe bağlı olarak bankalar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile emeklilere promosyon ödemek üzere anlaşma yapmıştır. Bankalar, SGK emekli maaşı ödemelerine aracılık ettikleri müşterilerine, müşterinin talebi ve SGK ile imzalanan protokoldeki şartlar dahilinde promosyon ödeyecektir.

Promosyon isteyen emeklilerden, kredili mevduat hesabı veya kredi kartı ürünlerinden birini istemesi ve işlemleriyle ilgili olmak üzere ödeme talimatı vermesi talep edilmektedir.

Değerlendirmelerin aksine, kredili mevduat hesabının negatif bakiye vermesi ve kredi kartının ödeme işlevi dışında kullanılması gibi bir zorunluluk aranmamaktadır.

Promosyon ödemeleri 2017 Mart ayından itibaren bir takvim çerçevesinde yapılacaktır.

Hangi şartlarda, kimlere, ne miktarda promosyon verileceği protokolde açıkça düzenlenmiştir.

Üç yıllık dönem için, aylık maaşı, 1000 TL’ye kadar olan emeklilere en az 300 TL; 1001-2000 TL aralığında olanlara en az 375 TL; ve 2000 TL üzerinde olanlara en az 450 TL ödenecektir.

Ödemelerin üç yıllık tutarı peşin olarak yapılacaktır.

Bankalar, müşteri lehine olmak üzere, protokol ile belirlenen şartlardan farklı davranmak ve daha yüksek promosyon vermekte serbesttir.

% 5 VERGİ İNDİRİMİNDE HAKSIZLIK

Gelir vergisi kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinin ilk 4 maddesi mecliste kabul edildi. Buna göre gelir vergisi kanunu 121. Maddesi “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlığı ile yeniden düzenleniyor.

Düzenleme şöyle;

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeni ile gelir vergisi mükellefi olanlar ile finans, bankacılık ve sigortacılık sektöründe faaliyet gösterenler HARİÇ olmak üzere KURUMLAR VERGİSİ Mükelleflerinden belirlenen şartları taşıyanların hesaplanan vergilerinin %5’ i indirilecek.

Meclisten bu şekilde geçen metni okuyunca doğrusu şaşırdım. Düzenleme gelir vergisinde yapılıyor. Ancak kira geliri, menkul sermaye iradı ve ücret geliri elde edenler %5 vergi indiriminin dışında bırakılıyor. Yani şirketler (sermaye şirketleri) A.Ş. veya Limited Şirketler %5 indiriminden yararlanıyor ancak vergisini daha geliri elde etmeden ödeyen ücretliler yok sayılmış.

İndirimden yararlanmak için;