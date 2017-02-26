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Emeklilerin kemik ölçümü yapılıyor

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Emeklilerin kemik ölçümü yapılıyor
İzmit Belediyesi tarafından, emeklilere yönelik kemik taraması yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile ortaklaşa yapılan osteoporoz eğitimi ve kemik taraması Yuvam Akarca Emekli Evi’nde de gerçekleştirildi. Yetkililerce önce osteoporoz nedir, tanısı nasıl konur, kimlerde ne sıklıkla görülür, osteoporozdan korunma, kalsiyumun önemi, D vitamininin önemi, sigara ve alkolün olumsuz etkileri, egzersizin önemi ve osteoporoz tedavisi konularında emeklilere eğitim verildi. Daha sonra 50 emeklinin kemik yoğunluğu ölçümü yapıldı.  

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