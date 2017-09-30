  • BIST 102.908
  • Altın 146,793
  • Dolar 3,5607
  • Euro 4,2018
  • Kocaeli : 16 °C
  • İstanbul : 17 °C
  • Sakarya : 16 °C

EMEP: Savaşın faturası halka kesildi

»
EMEP: Savaşın faturası halka kesildi
Emek Partisi (EMEP) İl Başkanı Arzu Erkan, yaptığı yazılı açıklama ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İktidara yönelik sert ifadeler kullanan ve yapılan son zamları eleştiren Erkan, söz konusu zamların Savunma Sanayii Fonu’na yeni kaynaklar oluşturmak üzere yapıldığının açıklandığını, yoksulluğun her geçen gün daha da arttığını dile getirdi.

 

“HALKIN CEBİ BOŞALIYOR”

Yeni dönemde kamu mallarının satışına devam edileceğini dile getiren Erkan, “Motorlu taşıt vergilerine yüzde 40, gelir vergisi dilimlerinin üçüncüsüne yüzde 3 zam getirilerek yüzde 27’den yüzden 30’a yükseldi. Kurumlar vergisine yüzde 2 olmak üzere şans oyunlarından, tütün kâğıdına kadar tüketim mallarına eklenecek vergi zamları da getirildi. Ücret zammı söz konusu olduğunda cimrileşen iktidar, halkın cebini boşaltıyor” diye konuştu.

 

753 İŞÇİ ÖLDÜ

AKP hükümetinin iflas ettiğini dile getiren şöyle konuştu: “Hükümetin iş cinayetlerine karşı başlattığı ‘sıfır kaza’ kampanyasının 4 aylık bölümünde 753 işçi can verdi. Yani her gün 6 işçi hayatını yitirdi. Şimdi de bölgede tansiyonu yükseltip sınır boylarında operasyonlar düzenleyerek dış politikayı OHAL mantığıyla sürdürmenin bedeli halka ödetilmek isteniyor. Bu savaş kışkırtıcılığı kapsamında askeri harcamalar bütçe içinde bir hayli geniş yer tutmaktadır. Silah tekelleriyle yapılan ticarete aktarılacak para ise emekçilerin cebinden gidecektir. Zamların gerekçesi budur.” Selin BECER

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • EMEP: Savaşın faturası halka kesildi30 Eylül 2017 Cumartesi 13:47
  • Kongreye tartışma damga vurdu!30 Eylül 2017 Cumartesi 11:51
  • Hasan Ayaz'ın listesi belli oldu30 Eylül 2017 Cumartesi 11:49
  • AKP'liler başbakanı bekliyor...30 Eylül 2017 Cumartesi 11:26
  • 75 bin liralık otomobilin 33 bin lirası VERGİ!30 Eylül 2017 Cumartesi 09:29
  • AKP İzmit’te Başbakan’lı kongre30 Eylül 2017 Cumartesi 06:00
  • AKP Karamürsel’de Ekin yeniden başkan29 Eylül 2017 Cuma 16:56
  • Genel Başkan Destici, Kocaeli'ye geliyor29 Eylül 2017 Cuma 16:20
  • Atatürk, görevine devam ediyor29 Eylül 2017 Cuma 16:00
  • Sarıbay’dan KOÇ-DER’e ziyaret29 Eylül 2017 Cuma 15:23
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim