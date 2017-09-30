EMEP: Savaşın faturası halka kesildi

Emek Partisi (EMEP) İl Başkanı Arzu Erkan, yaptığı yazılı açıklama ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İktidara yönelik sert ifadeler kullanan ve yapılan son zamları eleştiren Erkan, söz konusu zamların Savunma Sanayii Fonu’na yeni kaynaklar oluşturmak üzere yapıldığının açıklandığını, yoksulluğun her geçen gün daha da arttığını dile getirdi.

“HALKIN CEBİ BOŞALIYOR”

Yeni dönemde kamu mallarının satışına devam edileceğini dile getiren Erkan, “Motorlu taşıt vergilerine yüzde 40, gelir vergisi dilimlerinin üçüncüsüne yüzde 3 zam getirilerek yüzde 27’den yüzden 30’a yükseldi. Kurumlar vergisine yüzde 2 olmak üzere şans oyunlarından, tütün kâğıdına kadar tüketim mallarına eklenecek vergi zamları da getirildi. Ücret zammı söz konusu olduğunda cimrileşen iktidar, halkın cebini boşaltıyor” diye konuştu.

753 İŞÇİ ÖLDÜ

AKP hükümetinin iflas ettiğini dile getiren şöyle konuştu: “Hükümetin iş cinayetlerine karşı başlattığı ‘sıfır kaza’ kampanyasının 4 aylık bölümünde 753 işçi can verdi. Yani her gün 6 işçi hayatını yitirdi. Şimdi de bölgede tansiyonu yükseltip sınır boylarında operasyonlar düzenleyerek dış politikayı OHAL mantığıyla sürdürmenin bedeli halka ödetilmek isteniyor. Bu savaş kışkırtıcılığı kapsamında askeri harcamalar bütçe içinde bir hayli geniş yer tutmaktadır. Silah tekelleriyle yapılan ticarete aktarılacak para ise emekçilerin cebinden gidecektir. Zamların gerekçesi budur.” Selin BECER