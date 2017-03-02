Emin Karaboğa Oger Maratonu’na hazır

Gölcük’e katılmış olduğu koşu yarışlarından birincilikler ile dönerek başarısını kanıtlayan Gölcük Belediyespor’un Milli Atleti 83 yaşındaki Emin Karaboğa bugün Antalya’da düzenlenecek olan Oger Maratonu’na katılacak

Emin Karaboğa, dün Antalya’ya gidip, koşu öncesi hazırlıklarını sürdürdü. Bugün yapılacak olan Oger Maratonu’nda 10.000 metrede mücadele edecek olan atletimiz, Gölcük’ü en iyi şekilde temsil etmek için elinden gelen çabayı gösterecek. Gölcük Belediyespor’un Milli Atleti Emin Karaboğa, yarışlara çok iyi hazırlandığını ve katıldığı yarışlarda kendisine her türlü destek veren Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş'e, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş’a ve Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci’ye gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı gönülden teşekkür ettiğini ifade ederken, ayrıca verilen destekleri boşa çıkarmayıp, önceden olduğu gibi başarılarına bir yenisini daha eklemenin en büyük arzusu olduğunu da dile getirdi.