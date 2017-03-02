Emin Karaboğa, dün Antalya’ya gidip, koşu öncesi hazırlıklarını sürdürdü. Bugün yapılacak olan Oger Maratonu’nda 10.000 metrede mücadele edecek olan atletimiz, Gölcük’ü en iyi şekilde temsil etmek için elinden gelen çabayı gösterecek. Gölcük Belediyespor’un Milli Atleti Emin Karaboğa, yarışlara çok iyi hazırlandığını ve katıldığı yarışlarda kendisine her türlü destek veren Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş'e, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş’a ve Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci’ye gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı gönülden teşekkür ettiğini ifade ederken, ayrıca verilen destekleri boşa çıkarmayıp, önceden olduğu gibi başarılarına bir yenisini daha eklemenin en büyük arzusu olduğunu da dile getirdi.
- BIST 89.795
- Altın 147,410
- Dolar 3,7067
- Euro 3,8936
- Kocaeli : 11 °C
- İstanbul : 10 °C
- Sakarya : 11 °C
- Emin Karaboğa Oger Maratonu’na hazır
- İcra mahkemeleri yeni yerine Haziran'da geçiyor
- Körfez’deki TIR çilesi büyüyor!
- Kahraman başkan, kurtardığı dalgıç ile buluştu
- Pizza hırsızı çaldığı paralarla selfie bile çekti!
- Adliye önündeki tramvay mezbeleliği
- MHP’li Ünlü, Doğan’ı ağırladı
- 5 ilçede elektrikler kesilecek
- İkametgâh Belgesi e-Devlet Kapısı’nda
- Komşusuyla tırtıl yüzünden davalık oldu!
- Akşener'i karanlıkta bırakan otelin müdürü görevden alındı
- Finansal kesim dışı firmaların varlıkları Aralık'ta arttı
- KTO’da Yeşil Bina Semineri
- Bahar hastalıklarına emsan multipress meyve sıkacağı
- Devlet bindiği dalı mı kesiyor?
Emin Karaboğa Oger Maratonu’na hazır
Gölcük’e katılmış olduğu koşu yarışlarından birincilikler ile dönerek başarısını kanıtlayan Gölcük Belediyespor’un Milli Atleti 83 yaşındaki Emin Karaboğa bugün Antalya’da düzenlenecek olan Oger Maratonu’na katılacak
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Emin Karaboğa Oger Maratonu’na hazırGölcük’e katılmış olduğu koşu yarışlarından birincilikler ile dönerek başarısını kanıtlayan Gölcük Belediyespor’un Milli Atleti 83 yaşındaki Emin Karaboğa bugün Antalya’da düzenlenecek olan Oger Maratonu’na katılacak
Hiç heveslenme komşu3.Lig temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği, Galip Gündoğdu yönetiminde sahasında 7’de 7 yaparken rakiplerine adeta nal toplattı. İç saha avantajını çok iyi kullanan sarı-yeşilliler, Pazar günü Sakaryaspor’a da aynı tarifeyi uygulamak istiyor
Çakır, Ceyhan'ı Gebzesporlu yaptıGebzespor, Çorluspor 1947 maçı öncesi Ak Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi
Baraj maçı Şekerpınar’daAmatör Süper Lig B Grubu’nda ‘Denizli mi, yoksa Beylikbağı mı ?’ düşecek. Herkesin merakla beklediği sorunun cevabı Cumartesi günü Şekerpınar Stadı’nda yanıt bulacak
Yabanabat Eşmespor'daDeneyimli tecrübeli birçok başarılara imza atmış teknik adam Erdoğan Yabanabat ile günler süren görüşmelerimizin ardından önceki gün uzlaşarak anlaşma sağlandı
SİNEMALAR
- Oscar'lık film bu hafta vizyona giriyorİzmit sinemalarında bu hafta 4 yeni film vizyona giriyor.
- İzmit sinemalarında bu hafta 3 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu hafta 2 yabancı bir animasyon olmak üzere 3 yeni film vizyona girdi.
- İzmit sinemalarında 5 yeni film sizi bekliyorİzmit sinemalarında bu hafta 5 yeni film vizyona giriyor.
- Vizyonda 4 yeni film var!İzmit sinemalarında bu hafta 2’si animasyon 2’si yabancı olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi.
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- Sağlığınızı ortaya koyan tırnaklarınızdaki 10 durumTırnaklar, estetik alanına en sık giren bölüm ve sadece ABD`de yıllık tırnak cilası için harcanan miktar 768 milyon ABD doları (1) oysa tırnaklar parlak renkler ile bir sanat platformundan çok daha fazlasıdır
- Sağlıklı yaşamın 10 anahtarıSağlık Bakanı Recep Akdağ Türkiye’de üç kişiden birinin obez olduğunu açıkladı.
- Mikrobiyomun düzeltilmesi için 6 tavsiyeBağırsakta yaşayan bakterilerden oluşan mikrobiyomun insan sağlığı açısından önemine sık sık değiniyoruz.
- K2 VitaminiYeni kavranan K2 Vitaminiyle ilgili bilmemiz gerekenleri Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın sizler için hazırladı, Nurçin Çağlar da özetledi ve düzenledi.
- 10 hayranlık uyandıran 'ada' otel
- WhatsApp'tan çok konuşulacak yeni özellik
- 5 TL ile 15 il gezdi
- Oscar'lar sahiplerini buldu!
12345678
- Kaşla göz arasında kasiyeri dolandırdılar!
- Gülümseten Düşler Kitaplardan Geçer...
- Kemal Sunal'ın meşhur pişmaniye sahnesi...
- Kent merkezinde görsel şölen...
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim