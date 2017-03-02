  • BIST 89.795
  • Altın 147,410
  • Dolar 3,7067
  • Euro 3,8936
  • Kocaeli : 11 °C
  • İstanbul : 10 °C
  • Sakarya : 11 °C

Emin Karaboğa Oger Maratonu’na hazır

»
Emin Karaboğa Oger Maratonu’na hazır
Gölcük’e katılmış olduğu koşu yarışlarından birincilikler ile dönerek başarısını kanıtlayan Gölcük Belediyespor’un Milli Atleti 83 yaşındaki Emin Karaboğa bugün Antalya’da düzenlenecek olan Oger Maratonu’na katılacak

Emin Karaboğa, dün Antalya’ya gidip, koşu öncesi hazırlıklarını sürdürdü. Bugün yapılacak olan Oger Maratonu’nda 10.000 metrede mücadele edecek olan atletimiz, Gölcük’ü en iyi şekilde temsil etmek için elinden gelen çabayı gösterecek. Gölcük Belediyespor’un Milli Atleti Emin Karaboğa, yarışlara çok iyi hazırlandığını ve katıldığı yarışlarda kendisine her türlü destek veren Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş'e, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş’a ve Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci’ye gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı gönülden teşekkür ettiğini ifade ederken, ayrıca verilen destekleri boşa çıkarmayıp, önceden olduğu gibi başarılarına bir yenisini daha eklemenin en büyük arzusu olduğunu da dile getirdi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzcilerden etkinliklerle dolu bir hafta02 Mart 2017 Perşembe 10:01
  • Nusretiye’nin niyeti çok ciddi02 Mart 2017 Perşembe 10:00
  • Salihli Belediyespor judo takımı finalde02 Mart 2017 Perşembe 09:55
  • Erdoğan Arıkan: İlk kez bu kadar heyecanlandım02 Mart 2017 Perşembe 09:50
  • Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı var02 Mart 2017 Perşembe 09:50
  • Duayenler oradaydı02 Mart 2017 Perşembe 09:48
  • Demirer: Eski dostlar değil eskimeyen dostluklar02 Mart 2017 Perşembe 09:46
  • Ustalarla Nostalji gecesi kusursuzdu!02 Mart 2017 Perşembe 09:07
  • Engelli çocuklara buz paten kursu eğitimi02 Mart 2017 Perşembe 01:00
  • Menekşe resmen göç edecek01 Mart 2017 Çarşamba 12:19
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim