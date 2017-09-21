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Emine, Ankara’dan gümüşle döndü

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Emine, Ankara’dan gümüşle döndü
Ankara’da yapılan Yıldızlar ve Gençler Eskrim Açık Turnuvasına katılan Kağıtsporlu Emine İpek Aydın ikinci oldu.

Ankara’da düzenlenen turnuvada Yıldız Erkek Epe’de 95, Yıldız Kadın Epe’de ise 98 olmak üzere toplam 193 sporcu mücadele etti. Son anına kadar heyecanı yüksek olan turnuvada Kocaeli Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Emine İpek Aydın rakiplerinden sıyrılarak, sırasıyla önce İstanbullu rakibi Mehtap Mira Akıncı’yı, ardından Aleyna Kırbaş’ı geçerek finale yükseldi. Finalde rakibi Şevval Sağır’a yenilen genç sporcu turnuvayı gümüş madalya ile noktaladı. Zorlu geçen müsabakaların sonucunda dereceye giren sporculara ödülleri kürsüye çağrılarak verildi.

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