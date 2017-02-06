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Emine Çoban’a sevdiklerinden sürpriz üstüne sürpriz

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Emine Çoban’a sevdiklerinden sürpriz üstüne sürpriz
Şirin Enerji Petrol İstasyonu'nda muhasebe müdiresi olarak vazife yapan Emine Tunç Çoban'a sevdiklerinden ayrı ayrı doğum günü sürprizleri geldi

Körfez Şirin Enerji Petrol İstasyonu'nda muhasebe müdiresi olarak vazife yapan Emine Tunç Çoban'ın doğum günü nedeniyle kutlama üzerine kutlama yapıldı. Sevenleri Emine Çoban’ın doğum gününü kutlamak için adeta sıraya girdi. Bir çok mekanda ayrı ayrı kutlama programları düzenlendi. Her düzenlenen programda özel pasta yaptırıldı.

 

TEŞEKKÜR ETTİ

Mutlu olduğunu dile getiren Emine Çoban, “Sevenlerimin bu güzel günde beni yalnız bırakmamaları, beni bir hayli sevindirdi. Bu güzel ve özel günümde benimle birlikte olan, doğum günümü kutlayan başta eşim olmak üzere herkese çok teşekkür ederim” dedi.

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