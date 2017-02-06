Emine Eşsiz Alkan’a eşsiz bir kutlama

Özel Körfez Marmara Hastanesi eski halkla ilişkiler müdiresi Emine Eşsiz Alkan’a arkadaşlarından doğum günü sürprizi geldi

Özel Körfez Marmara Hastanesi eski halkla ilişkiler müdiresi Emine Eşsiz Alkan için dostları güzel bir doğum günü partisi düzenledi. Emine Alkan, kendisi için yaptırılan pastanın üzerindeki mumları söndürürken, yanında bulunan dostları ise 'İyi ki doğdun Emine' diye alkışlarla bu mutlu tabloya ortak oldu. Alkan daha sonra kestiği pastadan bu güzel günde kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine ikram etti ve mutlu olduğunu dile getirdi.