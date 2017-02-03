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Emine Kapıcı vefat etti

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Emine Kapıcı vefat etti
Derince Çenesuyu Caddesi Göksel Sokak adresinde ikamet eden çiftçi emeklisi merhum Recep Kapıcı’nın eşi Emine Kapıcı (97) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.

Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Emine Kapıcının cenazesi Ordu’da toprağa verildi.

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