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Emine Yılmaz vefat etti

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Emine Yılmaz vefat etti
İzmit Hacı Hızır Mahallesi Korniş Caddesi adresinde ikamet eden Müteahhit Mehmet Yılmaz’ın eşi Emine Yılmaz (73) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti.

Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Emine Yılmaz’ın cenazesi Bağçeşme Fatih Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.

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