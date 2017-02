Emlak Danışmanlığı eğitim kursunda mezuniyet

Körfez Halk Eğitim Merkezi’nde Emlak Danışmanlığı Eğitim kursu veren Ali Can Kazgan, ikinci dönem mezunlarına belgelerini verdi.

Kocaeli Kantinciler Odası Başkanı Ali Can Kazgan, inşaatçılık ve kantincilik mesleğinin yanı sıra bir de eğitimcilik vasfına sahip. Bu yönünü de çok iyi kullanan Ali Can Kazgan, Körfez Halk Eğitim Merkezi’nde başladığı Emlak Danışmanlığı Eğitim kursunu, başarıyla sürdürdü ve ikinci önem mezunlarını da belgelerine kavuşturdu. Talebin çokluğuna rağmen yalnızca 70 kişiyle sınıfları sınırlandıran Ali Can Kazgan, üçüncü dönem hazırlıklarına da başladı.