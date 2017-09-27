Emniyet binası işini Haldızlar aldı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünün 2 ay önce gerçekleştirilen yeni kampüsünün yapım ihalesini Haldız İnşaat kazandı. İhaleye katılan 15 firmadan dördü, Haldız İnşaat’tan daha düşük teklif vermişti, alınan savunmaların ardından ihale sonuca bağlandı

Derince Kaşkaldere’de bulunan ve Başiskele’ye taşınacak olan İl Emniyet Müdürlüğü kampüsünün yapım işini AKP’nin ilimizdeki kurucuları arasında yer alan ve Kent Konut, TOKİ gibi kurumların pek çok projesinde ihaleyi kazanan taraf olan Macit Haldız’ın sahibi olduğu Haldız İnşaat aldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasının yapım ihalesi 17 Temmuz’da valilik binasında bulunan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nda gerçekleştirilmişti. 2 aylık bir sürecin ardından ihale sonuçlandı. İhale komisyonu sınır değerin altında kaldıkları gerekçesiyle ihalede en düşük teklifi veren 5 firmanın savunmasını talep etti. Bu 5 firmadan Haldız İnşaat, Kocaeli Emniyet Müdürlüğünün yeni kompleksini yapma hakkını elde etti. 15 firmanın teklif verdiği ihalede Haldız İnşaat’ın teklifi 54 milyon 41 bin lira idi. İhalede en düşük teklifi 49 milyon lira ile Trust Compony; en yüksek teklifi ise 71 milyon 150 bin lira ile Hisar İnşaat vermişti. Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın ilçeye çektiği yatırımlardan biri olan Emniyet Müdürlüğü kampüsü, 40 dönümlük arazi üzerine kurulacak. Yaklaşık maaliyeti 79 milyon 233 bin lira olarak belirlenen ve Haldız İnşaat’ın 54 milyon 41 bin lira teklifle yapım işini aldığı kampüs, biri 3, biri 5 ve biri de 6 kat olmak üzere 3 bloktan oluşacak. Derince Kaşkaldere İbni Sina Mahallesi İstiklal Caddesi No: 304 adresinden Başiskele Mahmutpaşa Mahallesi Baltacı Sokak ve Sultan Beyazıt sokakları arası D-130 karayolu kenarındaki yeni kampüse taşınacak olan İl Emniyet Müdürlüğünün taşınması 5 yıldır gündemdeydi.

İHALEDE 15 FİRMA VE TEKLİFLERİ

Trust Compony 49.000.000 TL

Prodan İnşaat 50.400.000 TL

Holoğlu İnşaat 52.861.000 TL

El Yapı İnşaat-Total İnşaat 53.850.000 TL

Haldız İnşaat 54.041.000 TL

ATR Yapı 54.540.000 TL

Evyap İnşaat 54.950.000 TL

Karahanlı Grup-Evren Mühendislik 56.340.000 TL

Ahes İnşaat 59.041.000 TL

Erka İnşaat–Artı 90 Yapı İnşaat 59.920.000 TL

Orhan İnşaat 61.914.000 TL

Yavuz Dekorasyon 62.441.000 TL

Aksu İnşaat-Taşlar Yapı 64.640.000 TL

Raymak Yapı-Akarlar İnşaat 66.600.000 TL

Hisar İnşaat 71.150.000 TL