Emniyet Müdürü Ali Keten!

Kocaelispor’da emniyet müdürlüğü görevini yürüten Ali Keten, istikrarı ile göz kamaştırıyor

Genç futbolcu Murat Başak ile birlikte savunma ortasındamüthiş bir futbol ortaya koyarken, Aydınspor maçında da rakip ofans hattına nefes aldırmadı. Zaman zaman gol bulan Ali Keten, Aydınspor karşısında da rakip kaleyi yokladı. Sol kanattan yapılan ortada uzak kale direğine koşan Ali Keten’in kafa vuruşu Kaleci Ulaş’ta kaldı. Sürpriz golcünün diğer sezonlarda olduğu gibi bu sezon da fileleri havalandıracağı düşünülüyor.