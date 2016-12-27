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Emniyetten eğitime dev destek!

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Emniyetten eğitime dev destek!
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen Darıcalı Özel Harekat Polisi Edip Zengin adına İzmit Tavşantepe Hacı Bektaşi Veli Ortaokulunda kütüphane açtı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Birimi 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit düşen Darıcalı Özel Harekat Polisi Edip Zengin adına, İzmit Tavşantepe Hacı Bektaşi Veli İlkokulunda kütüphane açtı. Düzenlenen etkinliğe Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kaan Yıkılmaz, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Ömer Kodal, Güvenlik Şube Müdürü Coşkun Opak, Tavşantepe İlkokul Müdürü Erdoğan Davut ve şehit Edip Zengin’in kardeşi Habip Zengin ile amcası İbrahim Zengin katıldı.

 

Gurur duyuyorum

Yaklaşık 2 bin kitap, akıllı tahta, dergiler, ansiklopediler, yerel gazetelerin ve öğrencilerin kitap okuyacağı masa ve sandalyelerin içinde bulunduğu kütüphanenin açılışında duygusal anlar yaşandı. Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Bir sevinç bir burukluk var yaşayarak burada ki programı gerçekleştiriyoruz. Sevincimiz bir kütüphane açılışı ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanımızın, İç İşleri Bakanımızın, hükümetimizin çok önemli bir projesinin kılcal damarlara ulaşan bir noktasını açıyoruz. Değerli emniyetimize, müdürlerimize çok teşekkür ediyoruz.  İlk emri oku diyen bir dinin mensubu olarak ve yüzyıllar boyu medeniyet kurmuş bir milletin evladı olarak böyle bir kütüphanenin açılmasından gurur duyuyorum. Çok büyük bir vatan evladının, bir kahramanın ismini buraya veriyoruz” dedi.

 

Mücadelemiz zaferle sonuçlanacak

Sözlerinde devam eden Başkan Doğan, “Düşman dışarıdan olunca bu kadar burkulmuyoruz da içeriden olunca çok etkileniyoruz. Gerçi onlarda düşmanın farklı bir zahir görüntüsü. Malazgirt’ten bu yana bin yılı aşkın bir süredir biz o düşmanla hep mücadele ettik. O haçlı zihniyeti ile her zaman mücadele ettik. İşte Edip Zengin gibi kahramanlarımız varken bu mücadele hep zaferle sonuçlanacak. Toplum destekli polisimizin bu yaptığı proje birçok daha Edip Zenginler Ömer Halis Demirler getirecek. Biz buna inanıyoruz ve Allah’ın izni ile bayrağımız, devletimiz, ezanımız çok daha güvenli ellerde olacak. Biz İzmit Belediyesi olarak bu çalışmalarda elimizi değil başımızı uzattık. Biz bu projenin devamına varız” dedi.

 

Birlikte kitap okudular

Konuşmaların ardından okunan dualar eşliğinde kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Açılış kurdelesini protokol üyeleri ve öğrenciler birlikte kesti. Açılışın adından kütüphaneyi gezen emniyet görevlileri ve İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, kütüphanedeki raflardan beğendikleri birer kitabı alarak okudu. Açılışa katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Nuri AKÇAHARMAN

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