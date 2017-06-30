Emniyetten uyarı!

Emniyet Müdürlüğü, pasaport başvurusunda bulunacak vatandaşlara uyarıda bulundu.

Kurumun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Pasaport müracaatında bulunacak vatandaşlarımızın başvuruları;01 Temmuz 2017 Cumartesi gününden itibaren, hafta içi 08.00-19.00, hafta sonu Cumartesi günleri 09.00-17.00 saatleri arasında randevulu-randevusuz olarak Pasaport Şube Müdürlüğümüzden alınacaktır. Randevu başvurusu ve gerekli bilgiler Emniyet Genel Müdürlüğünün https://...epasaport.egm.gov.tr/ adresinde mevcuttur. Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği. vatandaşlarımızın pasaport defter ve harç bedellerini sözleşmeli bankalara (ıslak imzalı,mühürlü ve tahsil edildi kaşeli olarak) yatırmaları gerekmektedir.İnternet bankacılığı üzerinden yatırılan pasaport defter ve harç bedeli ödemeleri ve dekontları ile eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir” denildi.