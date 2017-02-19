EMO üyeleri geleneksel gecede bir araya geldi

Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi üyeleri, her yıl düzenlenen ve geleneksel hale getirdikleri gecede bir araya geldi. Düzenlenen gecede meslekte 25, 30, 35 ve 45.yıllarını dolduran üyelere teşekkür plaketleri verildi.

TMMOB bağlı Elektrik Mühendisleri Kocaeli şubesi her sene gerçekleştirdiği geleneksel buluşma gecesinde bir araya geldi. Başiskele Welborn Otel’de düzenlenen geceye şube üyeleri yoğun ilgi gösterirken EMO Kocaeli Şube Başkanı Ahmet Sözer’in yanı sıra şube yönetim kurulu üyeleri, EMO onur kurulu üyeleri, eski dönem şube başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

Bir kişinin insafı

Programın açılış konuşmasını yapan Şube Başkanı Ahmet Sözer, 16 Nisan’da yapılacak olan referandum sürecine değinerek, “Bugüne kadar gelen tüm hükümetler 1980 anayasasını eleştirmiş ancak anayasayı yeniden düzenlemek gibi bir çalışmanın içine girmemişlerdir. Ancak bugün yapılmak istenen referandum ile yürürlüğe sokulmak istenen yeni anayasanın evrensel hukuk kuralları ile ilgisi yoktur. Böyle bir anayasa değişikliği ile ülkeyi otoriter ve totaliter bir yönetime sürükleyip sürüklememek, sadece başkan seçilmiş olan bir kişinin insafına bırakılmaktadır” dedi.

Talihsiz bir süreç içine gidik

Düzenlenen gecenin normalde Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten Sözer, “Aralık ayında 62.yıldönümünü kutlayacağımız geleneksel yemeğimiz, 2016 Ekim ayında, 9.dönem yönetim kurulunun istifası ile yapılamadı. Şubeyi dışardan yönetmeye çalışan ve ona içerden destek veren birkaç kişinin kişisel hırsları sonucu, şubemiz hak etmediği bir kaos ve yönetilmez bir noktaya geldi ve istifa sonrası şubemiz talihsiz bir süreç içine girdi” dedi. Sözer konuşmasının sonunda geceye katılan herkese teşekkür etti. Düzenlenen gecede meslekte 25, 30, 35 ve 45.yıllarını dolduran üyelere teşekkür plaketleri verildi. Nuri AKÇAHARMAN