Empati kurmak istiyorsanız engellilerle vakit geçirin

Akademi Liselilere verilen ‘Engelli Farkındalığı’ eğitiminde konuşan Dilek Karaca, “Bir engelli ile ille de empati kurmak istiyorsanız bunun en önemli adımı engellilerle vakit geçirmektir” dedi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Akademi Lise öğrencileri için “Engelli Farkındalığı” konusunda seminer düzenlendi. Seminere aynı zamanda Başkan Danışmanı olan görme engelli Dilek Karaca’nın engellilerle iletişim konusunda verdiği örnek ve öneriler damga vurdu. Karaca, “Bir görme engelliyi anlamak için gözlerinizi birkaç dakikalığına kapatıp yollarda yürümek yetmez. İlle de empati kurmak istiyorsanız bunun en önemli adımı engellilerle vakit geçirmektir” dedi. Seminerde ayrıca Engelliler Şube Müdürlüğü personellerinden Sosyolog Bahar Demirhan da iletişimle ilgili önemli bilgiler aktardı.