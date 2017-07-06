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Emre Kurtoğlu Derincespor’a doğru

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Emre Kurtoğlu Derincespor’a doğru
Kocaelispor’un eski futbolcularından, geçen sezon Nusretiyespor’da forma giyen sol kanat oyuncusu Emre Kurtoğlu, BAL temsilcilerimizden Derincespor ile anlaşmak üzere.

Murat Şahin’in Kocaelispor’da görev aldığı 4 yıl önce birlikte çalışmışlardı. 

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