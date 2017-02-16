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‘En Büyük Haber’ izleyici ile buluştu

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‘En Büyük Haber’ izleyici ile buluştu
İzmit Belediyesi ve TÜGVA ortaklığında gerçekleştirilen kültür sanat etkinlikleri kapsamında ‘En Büyük Haber’ isimli tiyatro oyunu izleyicilerle buluştu.

İzmit Belediyesi ile Türkiye Gençlik Vakfı İzmit Temsilciliği (TÜGVA)’nın ortaklaşa düzenlediği ‘En Büyük Haber’ adlı tiyatro oyunu Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Çok sayıda izleyicinin katıldığı oyunu İzmit Belediye Meclis üyesi Güzin Taştekin, Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, TÜGVA İl Temsilcisi Yusuf Yazıcı ile TÜGVA İzmit İlçe Temsilcisi Av. Ömer Burak Barış da takip etti.

 

90 DAKİKA SÜRDÜ

Yunus Emre Obut’ın yönetmenliğini yaptığı oyun Tiyatro Külliyen tarafından sahnelendi. Yaklaşık 90 dakika süren tek perdelik oyunun müziklerini Ufuk Karakavak yaparken oyunda Yunus Emre Obut, Kayhan Binnetoğlu, Ufuk Karakavak, Kürşat Karaman ve Fatih Akçin rol aldı.

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