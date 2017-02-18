En büyük mutluluk nedir biliyor musunuz?

Mesut Akbulut

"İyilik yap ehli olana da, olmayana da, ehline isabet ederse yerini bulur.

Etmez ise ehli sen olursun.’’

Hayattaki en büyük mutluluk, ihtiyaç anında olan birisine yardım etmekmiş…

Akşam yatağınıza yatarken, hiç düşündünüz mü acaba… bugün kime faydanızın dokunduğu..

İhtiyaç halinde olan biriyle karşılaşmadım ya da hiç karşılaşmıyorum demeyin sakın... Hiç inandırıcı olmaz, sadece kendinizi kandırırsınız.

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Bir düşünün bakalım...



İhtiyaç halinde olan birini gördüğünüzde, tam elinden tutmak isterken, bir yanınız boş ver, senden başka yardım edecek kimse kalmadı mı diyor... Büyük bir ihtimalle öyle diyor değil mi?

Peki... siz o iç sesinize, sus artık seni dinlemiyorum diyemiyor musunuz büyük bir kararlılıkla ?…

Keşke diyebilseniz… ve görseniz birine yardım etmenin ne büyük mutluluk olduğunu…

Yardım derken de sadece maddiyat olarak algılamayın lütfen!

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Bir insana doğru yolu göstermek...

Sorulan bir soruya içtenlikle cevap vermek, bilginizi paylaşmak ve o kişiye ışık olup, elinden tutmak en büyük yardımdır.

Belki bugüne kadar hep bencil oldunuz, önce ben dediniz…

Birine yardım etmenin nasıl bir mutluluk olduğunu fark edemediniz...

Ve hep, o negatif iç sesinizi dinlediniz…

Lakin bundan sonra, içinizdeki negatif sesi susturabilir, hain olmayı bir kenara bırakabilirsiniz.

İnanın zor değil...

Sadece biraz vicdan...

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Sözün özü;

Mutluluk , gönlün genişliğindedir, farkındalığındadır.

Sevgi ve ışıkla. (Milliyet)

Türkiye’de bir ilk

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK)’nda eğitim alan işaret dili kursiyerleri, Türkiye’de bir ilke imza atacak. 12 kursiyerden oluşan ekip, ses ve işaret dilini kullanarak sahnede iki ayrı skeci canlandıracak. Böylece tiyatroya gelen işitme engellilerle diğer vatandaşlar aynı anda oyunu izleyebilecek. Oyun bugün saat 19.00’da SDKM’de sahneye konulacak. İlginç bir proje. Yani KO-MEK’te işaret dili eğitimi alan kursiyerlerden oluşan amatör tiyatro ekibi, hem işitme engellilerin hem diğer vatandaşların izleyebileceği bir oyun sahneleyecek.

Yazıcı’dan selam var

Gölcük’te uzun süre görev yaptıktan sonra Sakarya Arifi’ye ye atanan Kaymakam Adem Yazıcı’ya Gölcük’ten ziyaretler devam ediyor. Cebeciler Dernek Başkanı Ethem Cebeci, yönetim kurulu üyeleri Coşkun Cebeci, Ömer Faruk Cebeci, Fikret Cebeci ve Emine Cebeci önceki gün Adem Yazıcı’yı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Kaymakam Adem Yazıcı, “Gölcük’ün benim ve ailem için ayrı bir yeri var. Gölcük’teki tüm dostlarımıza sevgi ve saygılarımı yolluyorum ”dedi. Yazıcı’yı ziyaret edilmesi, Yazıcı’nın sevildiğini gösteriyor. İlk kez Gölcük’ten giden bir kaymakama bu kadar ziyaretlerin olduğunu şahit oluyoruz.

Gölcük’te sesli kitap projesi

Gölcük Engelliler Dernek Başkanı Hasan Bat ve Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Görme Engelliler Komisyonu Başkanı Mevlüt Önerbay, görme engelliler için sesli kitap projesi geliştirdi. Önerbey diyor ki; Sesli kitap Gölcük menşeli bir kitap oluşturabilir miyiz onun alt yapısını hazırlayacağız. Bu proje Gölcük’te gerekli. Biz görme engelliler gören insanlar gibi kitap okumaktan yoksun olduğumuz için bu eksiğimizi sesli kitap imkanıyla telafi etmeye çalışıyoruz”. Önerbey’i bu projeden dolayı kutluyoruz. Gözleri gören, ama kitap okumayan insanlara da ders olsun.

Demet Yıldız Karaca kadınlar matinesinde

Körfez'de genç girişimci iş kadınları Funda Asan ve Merve Küskün Zağlı tarafından işletilen Beauty Light isimli iş yerinde, kadınlar matinesi yapılacak. Kadınlara özel yapılacak olan matineye, Kocaeli'nin en tanınmış bayan piyanisti ve Dj'si olan Demet Yıldız Karaca katılarak, bu etkinliğe katılanları coşturacak. 4 Mart Cumartesi günü yapılacak olan etkinlik için biletler satışa sunuldu. Kadınlar bu matinede piyanist Karaca ile coşacak.

UNESCO paneli Kocaeli’de yapılacak

Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve Kültürel Mirasın Dostları Derneği-KÜMİD tarafından düzenlenen “Unesco Kültür Mirasını Koruma El Kitapları Tanıtımı-Kocaeli” paneli 23 Şubat Perşembe günü saat: 13.30’da Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilecektir. Bu toplantı, Kocaeli’nin tanıtımı için büyük önem taşıyor.