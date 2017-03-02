En çok konuşulan can kurtarma hareketi

Bülent Ekinci

1 Mart Üsküdar Vapur faciasında hayatını kaybedenler için kentimizin farklı ilçelerinde anma etkinlikleri yapıldı.

Bu etkinliklerden biri de Karamürsel’de gerçekleşti.

Ancak Karamürsel’deki anma etkinlikleri diğer tüm anma etkinliklerini gölgede bıraktı.

Anma etkinlikleri çerçevesinde denizin dibine çelenk bırakan dalgıçlardan biri boğulma tehlikesi geçirdi.

Dalgıçları izleyen protokol arasında bulunan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da durumu fark ederek ceketini çıkartıp denize atladı.

Töreni izleyen basın mensupları bu anları kayıt edebilme fırsatını yakaladı.

Yıldırım, boğulma tehlikesi geçiren dalgıcı karaya çıkarttı.

“Merdivenden düşenin halini, merdivenden düşen anlar” diyen İsmail Yıldırım, “Ben de bir dalgıcım ve o anda heyecana kapılan ve su yutan dalgıç arkadaşımızın düştüğü durumu fark ettim. Tereddüt etmeden denize atladım ve kıyafetine hava üfleyerek onun yüzeyde kalmasını sağladım” dedi.

Bir film karesini aratmayan görüntüler, dakikalar sonra önce yerel haber sitelerinde, daha sonra ajansların servis etmesiyle tüm ülke haber sitelerinde paylaşıldı.

Karamürsel sepetiyle tanınan ilçe artık kahraman belediye başkanıyla tanınan bir ilçe haline geldi.

Gündem birden bire döndü ve tüm yurtta Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım konuşulur oldu.

Biz İsmail Yıldırım’ın kim olduğunu ve ne kadar sevildiğini iyi biliyorduk, artık tüm yurt biliyor.

Bu talihsiz kazanın doğurduğu en güzel sonuçlardan biri de İsmail Yıldırım’ım bu davranışının dünya basının da ele alması oldu.

Boğulma tehlikesi geçiren dalgıcımıza geçmiş olsun diyor, kahraman başkan Yıldırım’ı da tebrik ediyorum.

Kocaeli TV, yeni frekansında çok daha fazla kişiye yayın yapacak

Kocaeli’nin en eski TV kanallarından biri olan Kocaeli TV uzun bir süredir uydudan yayın yapmaya devam ediyor. Televizyonun Genel Müdürlüğü görevini yürüten Melahat Sarı, “Kentimizin ilk uydu televizyonu Kocaeli TV, 1 yıl önce kapsama alanını daha geniş çevrelere yaymak için 3A uydusundan, 4A uydusuna geçiş yapmıştı. Bir süredir her iki uydudan hizmet veren kanalımız geçiş sürecini tamamladı ve artık 4A uydusundan yayınlarına devam etmekte. Kanalımızı daha kaliteli izlemek isteyenler TÜRKSAT 4 A Frekansından 12034 Mhz Dikey Sembol Rate27500 Fec:5/6 ayarlarını yapmaları gerekmektedir” dedi.

Özdemir Erdoğan SDKM’de sahne alacak

Klasik Müzik sanatçısı, bestekar ve söz yazarı Özdemir Erdoğan 14 Mart Salı günü ilimizde bir konser verecek. MASK organizasyon tarafından kentimize getirilen sanatçı Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde saat 20.00’da hayranlarıyla bir araya gelecek.

Mehmet Ali Paşa Kitabı yarın tanıtılacak

Müge Uçar tarafından kaleme alınan Mehmet Ali Paşa Kendi Kitabını Yazdı isimli eser için yarın tanıtım günü düzenleniyor. Kitabı kaleme alan Müge Uçar’ın imza günüyle birlikte yapılacak tanıtım toplantısı saat 18.00’da Mehmet Ali Paşa Düğün Salonu’nda başlayacak.