En güzel armağan!

Kandıra Belediyesi, öğrencilere spor malzemesi yardımı yaptı

Kandıra Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında, Kandıra'da bulunan 25 ortaokul ve liseye spor malzemesi yardımında bulundu. Malzemeler Şehit Bnb. Yavuz Sonat Güzel Spor Salonu’nda düzenlenen törende okulların yetkililerine teslim edildi. Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken’in bizzat katıldığı törene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik İlçe Spor Müdürlüğü ve malzeme yapılan okulların yetkilileri de iştirak etti.