En güzel günlerinde yanlarındaydı

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ilçede Feyzanur ile Yunus ve Çağla ve Serkan çiftlerinin nikahlarını kıyarak mutluluklarına ortak oldu.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, bir ömür mutluluk için ‘evet’ diyen çiftlerin en güzel anlarına ortak oldu. Başkan Baran ilk olarak Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde Ömer ve Necmiye Yıldırım çiftinin kızları Feyzanur ile Ömer ve Anzilha Süzen çiftinin oğulları Yunus’un nikahını kıydı. Çifti mutlu günlerinde yakınları da yalnız bırakmadı.

SAYGINIZ AZALMASIN

Başkan Baran daha sonra Çağla Kavallı ve Serkan Durmaz çiftinin nikahını kıydı. Başkan Baran çiftlere Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim ederken, nasihatte de bulundu. Başkan Baran, “Bir ömür mutluluk için ‘evet’ dediniz. Bu mutluluğunuz hep devam etsin. Birbirinize olan sevgi ve saygınız asla azalmasın” ifadelerini kullandı.