En iyi elmayı üretenler ödüllerini aldı

Gölcük'te 25'incisi gerçekleştirilen Yeşil İhsaniye Elma Festivali'nde en iyi meyve yetiştiren üreticiler ödüllerini aldı.

Gölcük İhsaniye İlkokulu bahçesinde gerçekleşen programa Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, belediye meclis üyeleri ve davetliler katıldı. Ellibeş, burada yaptığı konuşmada, İhsaniye'nin ürettiği elmayla anıldığını belirterek, geçmişten bugüne sürdürülen bu geleneği bugün de hep beraber devam ettirmenin çabası içinde olduklarını söyledi. Konuşmanın ardından farklı kategorilerde dereceye giren yetiştiricilere ödülleri protokol üyelerince verildi.