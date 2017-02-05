En yakın arkadaşından unutulmaz sürpriz

Cantürk Metal Geri Dönüşüm Firması'nın Müdiresi Sibel Kaya'ya, en yakın arkadaşı tarafından gece yarısı doğum günü sürprizi yapıldı

İzmit'in önemli kurumsal firmalarından biri olan Cantürk Metal Geri Dönüşüm Firması'nın Müdiresi Sibel Kaya'ya, en yakın arkadaşı sürpriz bir doğum günü yaptı. Sibel Kaya için özel bir pasta hazırlatan arkadaşı, Sibel Hanım'a sürpriz yaptı. Gece yarısı yapılan sürpriz karşısında oldukça çok şaşıran Sibel Kaya, mutlu olduğunu dile getirdi. Kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları söndüren Kaya’ya yanında bulunan arkadaşı, 'İyi ki doğdun arkadaşım' diye alkışlarla tezahüratta bulundu. Sibel Kaya ise arkadaşına çok teşekkür ettiğini söyledi.