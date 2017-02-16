Enes Furkan bebeğe ‘hoş geldin’ dediler

Körfez Belediyesi, ilçede dünyaya gözlerini açan Enes Furkan bebeği ‘Hoş Geldin Bebek’ diyerek karşıladı.

‘Hoş Geldin Bebek’ sürpriziyle karşılaşan aile hem şaşırdı, hem mutlu oldu.Körfez Belediyesi’nin hayata geçirdiği ‘Hoş Geldin Bebek’ projesinin startı verildi. İlk ziyaretin adresi Mimar Sinan Mahallesi’nde oturan Adem ve Esma Baştürk çifti oldu. İlk ziyarete Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da katılırken, aileye ‘Hoş Geldin Bebek’ paketi verildi. Enes Furkan bebeğe de sağlıklı, uzun ömürler dilendi.

İLK DEFA UYGULANDI

Körfez Belediyesi tarafından ilk defa uygulanmaya başlanılan ‘Hoş Geldin Bebek’ projesiyle ilgili konuşan Başkan İsmail Baran, “İlçemizdeki tüm yeni doğan yavrularımıza ‘hoş geldin bebek’ diyoruz. Nüfusumuzun artması önemli. Bizim amacımız, sağlıklı nesillerin ve bireylerin yetişmesi” ifadelerini kullandı.