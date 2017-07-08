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Enes Olimpiyat yolunda

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Enes Olimpiyat yolunda
2018 yılında Arjantin'de yapılacak olan Gençlik Olimpiyatları hazırlıklarına devam eden Karate Milli Takımı, olimpiyatlarda mücadele edecek sporcuların belirleneceği kota maçlarının ilkinde beş madalya çıkardı

Hırvatistan'ın Umag kentinde gerçekleştirilen Gençler Dünya Kupası'nda 64 ülkeden toplam 2059 sporcu mücadele ederken Türkiye, 19 sporcuyla turnuvaya katılım gösterdi.

 

ENES BULUT KATILDI

Turnuvaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü sporcusu Enes Bulut da katılarak, milli takımın başarında söz sahibi oldu. Birinci turda İspanyol Camacho Torres 'i 6-0, ikinci turda Rus Karımov Tagır'ı 2-0, üçüncü turda Azeri Balakishiyev Murad 'ı 11-3 yendi. Çeyrek finalinde Danimarkalı Larsen Mads Viberg 'ı 7 - 0 yenerek yarı finale yükselen Enes Bulut, yarı finalde Sudi Arabistanlı Alzuabı Mesharı’ye 3-2 yenilerek üçüncülük maçına çıkma hakkını kazandı. Üçüncülük maçında ise Letonya’lı Lesnikovs Igors 3-0 yenen Bulut, bronz madalyanın sahibi oldu. Bulut müsabakaların ardından düzenlenen törenle bronz madalyasını aldı.

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