Enes Refik Türkiye Şampiyonu

Boksörümüz Enes Refik Çiftçi, Fenerbahçeli rakibini finalde 3-0 yenerek Türkiye Şampiyonu oldu

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANISINA

Bursa Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen ve 29 ilden 108 boksörün katıldığı Türkiye Boks Şampiyonası’nda Kağıtsporlu Enes Refik Çiftçi 60 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu. Bu yıl 15 Temmuz Şehitleri onuruna yapılan Ferdi Boks Şampiyonası’nda oldukça çekişmeli müsabakalar oynandı. Üç sporcuyla Şampiyonaya katılan Büyükşehir Kağıtspor Kulübü’nün iki sporcusu çeyrek maçında rakiplerine yenilerek madalya şansını yitirdi.

ÇITAYI YÜKSELTTİ

60 kilo final maçında Fenerbahçeli rakibiyle karşı karşıya gelen Kağıtsporlu Enes Refik Çiftçi, rakibini 3-0 yenerek Türkiye Şampiyonu oldu. Geçtiğimiz yıl Ordu’da yapılan Şampiyona’da üçüncü olan Çiftçi, bu yıl büyük bir başarı göstererek altın madalyanın sahibi oldu. Müsabakaların ardından antrenörleri Enes Refik Çiftçi’yi tebrik ederek madalya töreninde de yalnız bırakmadı.