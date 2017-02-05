Enflasyon memur ve emeklilerin nefesini kesti

BASK İl Temsilcisi Sami Ayyıldız, TÜİK tarafından açıklanan ocak ayındaki yüzde 2,46’lık TÜFE artışının, memur ve emeklilerinin nefesini kestiğini söyledi.

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) İl Temsilcisi Sami Ayyıldız bir basın açıklaması yaparak TÜİK tarafından açıklanan ocak ayındaki yüzde 2,46’lık TÜFE artışının, memur ve emeklilerinin nefesini kestiğini söyledi. Ayyıldız, basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“AÇIKLANAN ORANIN ÇOK ÜZERİNDE"

“TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre ocak ayı tüketici enflasyon oranı (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 2,46 artmıştır. Ocak ayında gıda maddelerindeki artış yüzde 6,37, sağlık harcamalarında yüzde 4,66 olarak açıklanmıştır. Ortalama memur aylıklarının yaklaşık yarısı, ortalama emekli aylıklarının ise yaklaşık üçte ikisinin zorunlu mutfak giderlerine harcandığı dikkate alınırsa, memur ve emeklinin ocak ayı mutfak enflasyonunun açıklanan oranın çok üzerinde olduğu açıktır.”

“ENFLASYONLA SINIRLI DEĞİL”

Sami Ayyıldız, “Hükümet ile yetkili sendikalar arasında imzalanan toplu sözleşme gereği, memur ve emeklilerin aylıklarına yılın ilk altı ayında geçerli olmak üzere ocak ayında yüzde 3 artış yapılmıştı. Ocak ayı enflasyonu memur ve emeklilerinin aylıklarına yapılan 6 aylık artışın yüzde 78’ini bir ayda ve bir kalemde silip götürmüştür. Memur ve emeklilerini zora sokan ve geçim derdini kangrenleştiren artışlar enflasyonla sınırlı değildir” dedi.

“AYRI BİR TÜFE HESAPLANMALI”

Ayyıldız, “BASK olarak, genel tüketim kalıplarına göre değil, başta memurlar ve emekliler olmak üzere aylığından başka geliri olmayanlar için ayrı bir TÜFE hesaplaması gerektiğini defalarca ifade ettik. TÜİK enflasyon verilerindeki harcama grup ağırlıkları ücretli kesime uymamaktadır. Hükümete sesleniyoruz. İmzalanan toplu sözleşme revize edilerek kayıplar giderilmeli, memurların insan onuruna yaraşır bir hayat sürebilecekleri bir gelire kavuşmaları sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.