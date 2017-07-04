Enflasyondaki gerileme sevindirdi

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerini değerlendiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜFE’deki düşüş ve ÜFE’deki yükselişe rağmen yılız bazdaki gerileme sevindiricidir. Gelecek ay TÜFE’de 1 puanlık gerileme bekliyoruz” dedi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre TÜFE oranı haziran ayında, aylık yüzde 0,27’lik düşüşle yıllık yüzde 10,90’a, ÜFE ise aylık yüzde 0,07’lik artışa rağmen yıllık oranda yüzde 14,87’ye geriledi. Açıklanan verileri değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, gelecek ay TÜFE’de en az 1 puanlık gerileme beklediklerini dile getirdi.

“GERİLEME DEVAM ETTİ”

Mayıs ayında enflasyondaki yükseliş trendinin kırılarak yönünü aşağı doğru çevirdiğini hatırlatan Zeytinoğlu, “Haziran ayında da beklediğimiz gibi enflasyondaki düşüş devam etti. Bu düşüşte döviz kurlarındaki gerileme ve mevsimsel etkiler ve alınan tedbirlerle gıda fiyatlarındaki gerilemenin etkisini görüyoruz. Önümüzdeki ay bu düşüşün bir miktar daha hızlanarak devam edeceğini tahmin ediyoruz ve TÜFE’de 1 puan gerileme bekliyoruz” dedi.

SEKTÖRELLERİ DEĞERLENDİRDİ

Yurtiçi üretici fiyatlarında aylık bazda yüzde 0,07’lik sınırlı bir artış olduğunu belirten Zeytinoğlu, “Üretim maliyetleri açısından üretici fiyatları enflasyonunu çok önemsiyoruz. Döviz kurlarının gerilemesiyle önümüzdeki ay ÜFE’de de bir miktar gerileme olmasını bekliyoruz. Haziran ayında ham petrol ve doğal gaz yüzde 13.44, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 4.12 ve bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 0.69 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.

“KADEMELİ GERİLEME”

Zeytinoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “İmalat sanayi sektöründe aylık yüzde 0,05’lik artışla yıllık fiyat artışının yüzde 16.49 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Geçen ay bu oran yüzde 16.77 seviyesindeydi. İmalat sanayi kalemindeki yıllık artış, ÜFE’deki genel artışın üzerinde olmasına rağmen kademeli olarak gerilemesini olumlu değerlendiriyoruz.”

İHRACAT DA OLUMLU GELİŞME

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan haziran ayı geçici dış ticaret verilerini de değerlendiren Zeytinoğlu, “Haziran ayında ihracatımız geçen yıla göre yüzde 2.07 artarak 13 milyar 159 milyon dolar ve ithalatımız 19 milyar 180 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yıllık olarak sürekli artış eğiliminde olan 12 aylık ihracatımız ise 148 milyar 419 milyon dolara yükseldi” dedi.

“DIŞ TİCARET AÇIĞI RİSKLİ!”

Dış ticaret açığının haziran ayında yüzde 8,57 azalarak 6 milyar 21 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirten Zeytinoğlu, “Yılın başından itibaren ihracatımızda sürekli artış olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Ancak önümüzdeki dönem baz etkisi ile dış ticaret açığının artacağından endişe duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

“İTHALATTA TEDBİR ŞART!”

Zeytinoğlu ilk altı aylık döneme ilişkin değerlendirmesinde ise şu görüşlere yer verdi: “Ocak-haziran döneminde ihracatımızın yüzde 8.2 artarak 77 milyar 472 milyon dolar, ithalatımızın da yüzde 8.7 artarak 108 milyar 326 milyon dolar olarak gerçekleşmesini olumlu karşılıyoruz. Bunun yanında yatırım malları ithalatında tedbir alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu kalemdeki yüzde 21.2’lik azalış bizim istediğimiz bir tablo değil.”