İzmit Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü tarafından engellilere yönelik buz paten kursu düzenlendi. Kocaeli'de özel bir alışveriş merkezi buz pistinde 4 hafta sürecek olan kursa katılan engelli öğrenciler keyifli anlar yaşıyor. Haftanın 2 günü buz üstünde engelleri aşmanın heyecanını yaşayan engelliler ve aileleri, İzmit Belediyesi'ne teşekkür ettiler.
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- Engelli çocuklara buz paten kursu eğitimi
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Engelli çocuklara buz paten kursu eğitimi
İzmit Belediyesi, engelli çocuklara keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor
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