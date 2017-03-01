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Engelli çocuklara buz paten kursu eğitimi

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Engelli çocuklara buz paten kursu eğitimi
İzmit Belediyesi, engelli çocuklara keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor

İzmit Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü tarafından engellilere yönelik buz paten kursu düzenlendi. Kocaeli'de özel bir alışveriş merkezi buz pistinde 4 hafta sürecek olan kursa katılan engelli öğrenciler keyifli anlar yaşıyor. Haftanın 2 günü buz üstünde engelleri aşmanın heyecanını yaşayan engelliler ve aileleri, İzmit Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

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