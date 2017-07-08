Engelli hakları derneği çalışmalarına başladı

Toplumsal Engelli Hakları ve Erişilebilirlik Denetleme Derneği, yürürlüğe giren 5378 sayılı engelli kanunu hakkında basın açıklaması düzenledi

Toplumsal Engelli Hakları ve Erişilebilirlik Denetleme Derneği, 5378 sayılı engelli kanunu ve bağlı erişilebilirlik yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle ile ilgili basın açıklaması düzenledi. NCTY AVM’nin 3. katında düzenlenen açıklamaya dernek üyeleri ve yöneticiler katıldı. Dernek adına açıklama yapan başkan Sinan Kilit, “Erişilebilirlik uygulamaları 31 Aralık 2016 yılı itibariyle uygulamaya geçmediği takdirde cezai işlem başlatılmıştır. Bu amaçla erişilebilirlik uygulamalarının hızlandırılması anlamında Toplumsal Engelli Hakları ve Erişilebilirlik Denetleme Derneği kurumlarla bağlantıya geçmektedir” dedi.

Erişilebilirliğe uygun hale getirilebilmesi gerekmektedir

Açıklamasına devam eden Kilit, “Bulunduğumuz kurumda da her ne kadar erişilebilirlik uygulaması yeterince yapılmamış olsa da kurum yöneticileri yasanın gerektirdiği uygulamaları yapacaklarına dair sözü vermişlerdir. Bu konuda çalışmalarını tüm kurumlarla bağlantıya geçerek ve belirli periyotlarla sürdürmeye devam edecek olup konuyla ilgili kamuoyuna da bilgi vereceğiz. Ayrıca amacımız erişilebilirlik uygulamalarını standartlara ve yönetmeliğe uygun gerçekleşmesi ve milli gelirin israfının önlenmesine de katkıda bulunmak kötü niyetli ticari firmaların devletin parasını sömürmesini önlemektir. Bu amaçla kamuya açık tüm alanların, tiyatrolar, AVM’ler, kamu kurumları, postaneler, hastaneler ve benzeri açık alanlar ile parklar, duraklar gibi toplu taşıma araçlarının erişilebilirliğe uygun hale getirilebilmesi gerekmektedir” dedi. Nuri AKÇAHARMAN