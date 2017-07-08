Engelli, sandalyesiyle otobüse nasıl binecek?

Abdullah Karagöz

ENGELLİLER için neler yapmadık, neler?

Lafa geldiğinde, BAŞTACIMIZ dedik, seçim sırasında kapılarını çalıp OY istedik.

TBMM de VEKİLLİK bile verdik!

Yetmedi; işverenlerden onlara İŞ vermelerini istedik. Sahillerde gezebilmeleri için YOL yaptık!

Ama ihtiyaçları için TUVALET yapmayı unuttuk!

En önemlisi; ENGELLİLER için TEKERLEKLİ SANDALYELER ürettik…

Engelliler seyahat etsin, insanca yaşasın diye!

Trafikte bazı özel araçlara, minibüslere engelli için YASA koyduk…

TEKERLEKLİ SANDALYESİ ile seyahat hakkı tanıdık.

Hatta; belediyeler, tekerlekli sandalyesi ile SEYAHAT etsin diye ENGELLİLER için ÖZEL OTOBÜSLER aldı.

Engelliler mutlu mu mutlu…

Toplum kendilerini sevgi seline boğuyor. Belediyeler bile otobüslerinde hasta, yaşlı ve hamileler için ayırdığı koltuklar dışında SANDALYELİ ENGLLİLER için koridorunda yer ayırmıştı.

Daha ne isteyecekti ki engelli?

Engelli vatandaşları için tüm kolaylıkları düşünen BELEDİYELER, (Bazılarını tenzih edersek) özellikle KOCAELİ Belediyesi, OTOBÜS duraklarında ENGELLİ’ler için RAMPA yapmayı unutmuş veya düşünmemişti!

Nasıl olur, böyle şey olmaz, demeyin…

Gölcük Belediyesi’ne bağlanan Değirmendere de belediye otobüsü durakta durdu, orta kapısını açtı, şoför bir vatandaş yardımı ile durakta tekerlekli sandalyesi ile bekleyen bir engelli vatandaşı otobüse almak istedi.

Ne var ki otobüsün rampa teşkilatına rağmen durak, tekerlekli sandalyenin otobüse alınmasına müsait değil. Otobüsten inenlerin yardımı ile engelli ve tekerlekli sandalyesi belediye otobüsüne alındı.

Durum bu...

Engelliler için her türlü kolaylığı sağlayan belediye, ne yazık ki otobüs duraklarında TEKERLEKLİ SANDALYE ile araçlara binecek engelliler için belirli RAMPALAR yapmayı düşünmemişti!

Tam Aziz Nesin’lik bir konu…

Hani halk arasında yaygın bir söz vardır; birisi ölmeden o yolda önlem alınmaz (!)

Vatandaş öldükten sonra orası için çare aranılır. Oraya tedbir levhaları konur.

Kocaeli Belediyesi’ne bu konuda çok sayıda şikayet geldiğini umuyorum. Konu her halde ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞINI ilgilendiriyor. Bugüne kadar unutulmuş veya ihmal edilmiş, düşünülmemiş olan ENGELLLERİN tekerlekli sandalyeleri için özellikle de belediye otobüslerine binebilmelerini sağlayacak RAMPALARIN duraklara yapılması düşünülür mü, yapılır mı, yapılmaz mı bilinmez.

Bekleyip göreceğiz..