Engelli vatandaşlar Bilecik’i gezdi

İzmit’te bulunan hafif engelli vatandaşlar, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği kültür gezisine katılarak Bilecik’i gezdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, hafif zihinsel engelli bireyler ve ailelerinden oluşan bir grup için Bilecik’e kültür gezisi düzenlendi. İzmit’te bulunan hafif zihinsel engelli vatandaşlar için düzenlenen gezi programına, engelli vatandaşların aileleriyle birlikte 45 kişilik grup katıldı. Bilecik’in tarihi yerlerini gezen vatandaşlar Ali Fuat Paşa, Bilecik ve Söğüt’te bulunan tarihi mekanlar ve türbeleri de ziyaret etti.

KURULUŞ VE KURTULUŞ BÖLGESİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen otobüsle geziye başlayan vatandaşlar, rehber eşliğinde Bilecik, Söğüt ve Göynük’ü adım adım gezdiler. Hafif zihinsel engelli bireyler ve aileleri; Şeyh Edebali Türbesi, Tarihi Zincirli Kaya, Ertuğrul Gazi Türbesi, Tarihi Osmanlı Evleri, Hamidiye Külliyesi ve Hamidiye İdadisini ziyaret etti.