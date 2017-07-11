Kursa katılmak için İzmit sınırları içinde ikamet edilmesi gerektiğini söyleyen yetkililer, “Yüzme kursuna katılmak isteyen engelli vatandaşlar, belediyemizin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurabilirler. Ayrıca kursla ilgili 318 00 00-2215 numaralı telefondan detaylı bilgi de alınabilir” dediler. Proje ile engellilerin daha aktif bir yaşam sürmesi hedefleniyor.
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Engelliler için yüzme kursu
İzmit Belediyesi tarafından bu sene 5.'si düzenlenecek olana engelsiz kulaçlar yüzme kursları kayıtları devam ediyor
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