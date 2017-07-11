Engelliler için yüzme kursu

İzmit Belediyesi tarafından bu sene 5.'si düzenlenecek olana engelsiz kulaçlar yüzme kursları kayıtları devam ediyor

Kursa katılmak için İzmit sınırları içinde ikamet edilmesi gerektiğini söyleyen yetkililer, “Yüzme kursuna katılmak isteyen engelli vatandaşlar, belediyemizin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurabilirler. Ayrıca kursla ilgili 318 00 00-2215 numaralı telefondan detaylı bilgi de alınabilir” dediler. Proje ile engellilerin daha aktif bir yaşam sürmesi hedefleniyor.