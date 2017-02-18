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Engelliler Meclisi’nin konukları vardı

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Engelliler Meclisi’nin konukları vardı
Zeytinburnu Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Kocaeli Kent Konseyi Engelliler Meclisi’ne ziyarette bulunarak çalışmaları hakkında bilgi aldı

Zeytinburnu Kent Konseyi Engelliler Meclisi Yönetimi, çalışma ve faaliyetleri hakkında bilgi almak ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak üzere Kocaeli Kent Konseyi Engelliler Meclisi Yönetimini ziyaret etti. Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, Engelliler Meclisi Başkanı Nesrin Atar, Emekli Meclis Başkanı Halil Atay, Kadın Meclisi Başkanı Serpil Büşra Namlı ve engelliler meclisi yönetim kurulu üyelerinin misafirliğinde gerçekleşen ziyarette, Zeytinburnu Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Taha Nusret Bozkurt, meclis yönetim kurulu üyeleri Nurşen Örnek, Serdar Yaşar, lise temsilcileri ve gönüllü öğrenciler yer aldı.

 

BİZİMKÖY ENGELLİLER ÜRETİM MERKEZİNE GİDİLDİ

Soru cevap şeklinde devam eden ziyaretin ilerleyen saatlerinde İzmit Merkez’de yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gülen Yüzler Engelliler Mesleki Rehabilitasyon ve İş Yeri Merkezi ve Akmeşe’de faaliyetlerini sürdüren Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’ne gidilerek yetkililerden söz konusu iş yerlerindeki işleyiş hakkında bilgi alındı. Taha Nusret Bozkurt, güzel ve başarılı çalışmalarından dolayı başta Nesrin Atar olmak üzere tüm meclis üyelerini tebrik ederek, ortak çalışmalarda yer almaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi. 

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