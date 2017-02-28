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Enis Yıldırım’dan Vali’ye ziyaret

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Enis Yıldırım’dan Vali’ye ziyaret
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, önceki gün ziyaret ettiği Vali Hasan Basri Güzeloğlu ile makamında bir araya geldi. Yıldırım’a ziyaretinde kalabalık bir heyet eşlik etti

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun önceki gün önemli misafirleri vardı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ile beraberindeki heyet önceki gün Vali Güzeloğlu ile makamında bir araya geldi. Yıldırım’a gerçekleşen ziyareti sırasında Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Öner ve Eğitim Daire Başkanı Çelebi Yılmaz de eşlik etti.

 

KALABALIK HEYET

Buluşmada ayrıca, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Berker Emre Tok, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Cemil Kuyu, Ceza ve Tevkifevleri Daire Başkanı Çelebi Yılmaz, Adalet Komisyon Başkanı Muhiddin Paça, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı vekilleri; Ayhan Memük, Erdal Yücel, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Hakan Uyar, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Karadeniz de hazır bulundu.

 

YILDIRIM TEŞEKKÜR ETTİ

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, valilik kompleksine gelişlerinde ilk olarak Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı ve ardından Vali Güzeloğlu ile bir süre sohbet etti. Konukları ile yakından ilgilenen Vali Güzeloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yıldırım’a Hereke halısı motiflerinin yer aldığı tabak hediye etti. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ise ilgisi dolayısıyla Güzeloğlu’na teşekkür etti.

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