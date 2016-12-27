  • BIST 76.706
  • Altın 129,330
  • Dolar 3,5200
  • Euro 3,6783
  • Kocaeli : 5 °C
  • İstanbul : 8 °C
  • Sakarya : 5 °C

Ensar Vakfı’nda gençlik konuşuldu

»
Ensar Vakfı’nda gençlik konuşuldu
Ensar Vakfı Körfez Şube yönetimi, haftalık toplantısını önceki gün kahvaltılı şekilde gerçekleşti.

Özcan Efe başkanlığında gerçekleşen toplantıda yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Gençlik Komisyonu Başkanı Samet Sağır ve ekibi de hazır bulundu. Gerçekleşen oturumda gençlik konusu ele alındı.

 

TERÖR DE KINANDI

Gençliğin yaşadığı sorunlar, siyasete katılım oranları ve gençleri çalışmalara kazandırma faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Öze yandan artan terör olayları da vakıf yöneticileri tarafından kınandı. Konu hakkında açıklama yapan Özcan Efe, “Terör bir insanlık suçudur. Devletimiz ve milletimiz bu sorunun üstesinden bir ve beraber olarak gelecektir. Saldırıları şiddetle lanetliyoruz” dedi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ensar Vakfı’nda gençlik konuşuldu27 Aralık 2016 Salı 12:26
  • Zeki Aygün’den hastane ziyareti27 Aralık 2016 Salı 12:19
  • Kantinciler terörü lanetledi27 Aralık 2016 Salı 12:18
  • Kandıra’ya yeni kültür merkezi27 Aralık 2016 Salı 12:14
  • Halep için Musul için yürüdük27 Aralık 2016 Salı 12:03
  • KOTO yönetiminin gergin toplantısı sona erdi!27 Aralık 2016 Salı 11:19
  • Zeynep Teyze'nin yardımına mavi ambulanslar yetişti27 Aralık 2016 Salı 11:10
  • KOTO'dan önemli uyarı: 2017'de başlıyoruz!27 Aralık 2016 Salı 10:00
  • Hac müracaatları başlıyor...27 Aralık 2016 Salı 09:51
  • Söz sırası Tuğba’daydı27 Aralık 2016 Salı 09:39
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim