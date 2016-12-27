Ensar Vakfı’nda gençlik konuşuldu

Ensar Vakfı Körfez Şube yönetimi, haftalık toplantısını önceki gün kahvaltılı şekilde gerçekleşti.

Özcan Efe başkanlığında gerçekleşen toplantıda yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Gençlik Komisyonu Başkanı Samet Sağır ve ekibi de hazır bulundu. Gerçekleşen oturumda gençlik konusu ele alındı.

TERÖR DE KINANDI

Gençliğin yaşadığı sorunlar, siyasete katılım oranları ve gençleri çalışmalara kazandırma faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Öze yandan artan terör olayları da vakıf yöneticileri tarafından kınandı. Konu hakkında açıklama yapan Özcan Efe, “Terör bir insanlık suçudur. Devletimiz ve milletimiz bu sorunun üstesinden bir ve beraber olarak gelecektir. Saldırıları şiddetle lanetliyoruz” dedi.