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Entelektüel dünyanın yeni buluşma adresi 'Kartepe Zirvesi'

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Entelektüel dünyanın yeni buluşma adresi 'Kartepe Zirvesi'
Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye uluslararası yeni bir zirve kazandırıyor. Türkiye ve dünyayı yakından ilgilendiren sosyal ve siyasal konuların ele alınacağı zirve her yıl Eylül-Ekim aylarında Kartepe’de gerçekleşecek

Kartepe Zirvesi, her yıl ele aldığı konuyla çözüm önerileri geliştiren, doğru ve faydalı çıktılar elde edilen bir zirve olarak gelenekselleşecek. Projenin öncüsü olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Türkiye ve insanlık olarak çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Yeniden kurulmakta olan dünyanın, iyi ve doğru kurulması için üzerimize düşeni yapmak en önemli vazifemiz. Kartepe Zirvesi’ni iyi, doğru ve güzel bir gelecek için hayata geçiriyoruz. Hayra niyet ettik. Hayırlı olacak inşallah” dedi. Zirve, küresel krizlerin ve işbirliği fırsatlarının her alandan üst düzey isimler tarafından tartışıldığı Davos ve benzeri zirvelerin ülkemizdeki örneği olmayı hedefliyor. Düzenlenen her bir zirveden sonra yayınlanacak Zirve Bildirgesinde, küresel ve bölgesel sorunların analizi yapılacak. Geliştirilen çözüm önerileri dünya kamuoyuna ilan edilecek. Zirve bildirgeleri ilgili konunun muhatabı olan ulusal ve uluslararası kuruluşlar, politika yapıcılar ve karar vericilerle paylaşılacak.

 

7 kıtadan 34 ülke Kartepe Zirvesi’nde

Kocaeli Kartepe Zirvesi, hem bölgesel hem de küresel olayların bilinmeyen, görünmeyen yönlerini bilim insanları, entelektüeller, siyasetçiler, medyacılarla birlikte ele alacak. Bu yıl düzenlenecek ilk zirvenin ana etkinliği 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu. Zirve kapsamında yapılacak sempozyumun yanı sıra, yerli ve yabancı katılımcılar tarafından konferans ve paneller düzenlenecek. Bu yıl Kartepe Zirvesi’nin, 7 kıta 34 ülkeden katılımcısı olacak. Bilim insanları, 15 Temmuz İşgalci Darbe Girişimi ve dünyada son yarım yüzyılda gerçekleşen beş yüze yakın darbenin anatomisini ortaya koyan bildirileriyle, dünya darbeler düzeninin karanlıkta kalan yönlerini ortaya koyacak.

Kartepe Zirve Bildirgesi

Kartepe Zirvesi 2017 Bildirgesi ile ortaya çıkacak verim dünya kamuoyu ile paylaşılacak. Sempozyum için gönderilen tebliğler üzerinde Bilim Kurulu’nun çalışmaları devam ediyor.

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