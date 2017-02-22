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Enver Çalışkan vefat etti

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Enver Çalışkan vefat etti
İzmit Yenidoğan Mahallesinde ikamet eden Nakliyeci Enver Çalışkan (73) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti.

Evli ve 6 çocuk babası olan Enver Çalışkan’ın cenazesi bugün Giresun’da toprağa verilecek.

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