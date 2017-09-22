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Enver Güler: O stat dolacak!

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Enver Güler: O stat dolacak!
Kocaelispor tribün sorumlularından Enver Güler, tüm Yeşil Siyahlı taraftarı bu akşamki Karaköprü Belediyespor maçına davet etti.

Güler açıklamasında “Kocaelispor camiasının kıymetli taraftarı. Artık bu sanal alemdeki tartışmaları bırakın. Bu şehrin sevdasını sevin! Ben oğlumla, sen oğlunla, sen eşinle, sen kızınla… Takımı destekleyelim. Bakın genç kardeşlerim. Sizi çok iyi anlıyorum. Beni bırakın, takıma sahip çıkın! Destekse destek… Size yakışanı yapın. Herkes tribünde bu camiadaki sorumluluğunu bilmeli. Stat içinde alnımız dik, çıkışta başımız yukarda olmayı Cenab-ı Allah tüm taraftarımıza nasip eder inşallah. O Stat Dolacak! Saygılarımla…

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