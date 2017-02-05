Enver Horoz’un beğendiği Hasan Pulur’un köşe yazısı!

Mesut Akbulut

Türk Kablo- Çelik Halat’tan emekli olan Enver Horoz, daha sonra Fevziye Camii karşısında gelinlik ve çeyiz üzerine bir dükkan açtı.

Sonra orayı da kapatıp, şimdi emekliliğin tadını çıkarıyor…

Enver Bey, bir yandan da siyasetle yakından ilgileniyor…

Referandum sürecinin çetin geçeceğini söylüyor..

Enver Bey, iyi bir gazete okuyucusu…

Önceki gün ziyaretime geldi. Elinde bir gazete kupürü vardı…

Baktım, Milliyet gazetesi yazarı Hasan Pulur’un “Hayasızlığın faturası-2” yazısıydı…

Enver Bey, “Mesut kardeşim…

Bu yazıyı yıllardır saklıyorum…

Tam da CHP’nin içinde bulunduğu durumu özetler gibi.

Bu yazıyı okumanızı istiyorum” dedi.

Ben de okudum…

Enver Bey’in çok dikkatini çektiği Hasan Pulur’un yazısını yayınlıyorum…

HAYASIZLIĞIN FATURASI-2

Pazartesi günü, Zülfü Livaneli'nin, salı günü de başyazarımız Altan Öymen'ın yazılarını okuyunca, bizim 13 Temmuz 1990 ve 4 Kasım 1992 tarihli yazılarımızı hatırladık...

Zülfü Livaneli yazısına "Yeni bir Türk filmi çekiliyor, konusunu biliyor musunuz, diye sorduklarında cevabımız hazır" diyordu:

"Bildim, ya fahişedir, ya eşcinsel, ya

da travesti"

Ve ekliyordu:

"Yeni bir televizyon programı hazırlandığında da, ya travestiler vardır içinde, ya eşcinseller, ya da disko rezaletleri."

Livaneli yazısını şöyle bitiriyordu:

"27 Mart seçimlerinde bu tepki Refah Partisi'nin oylarında bir patlamayla kendisini gösterirse, hiç şaşırmayın!”

Zülfü Livaneli'nin bu yazısına atıfta bulunan Başyazarımız Altan Öymen de şöyle diyordu:

"Refah Partisi'nin lehine çalışanlar hiç de az değil. En etkili olanlar da, galiba, televizyonlarımızın bu gibi programlarını düzenleyenler. Zannediyorlar ki, Refahçıların tam tersine bir hayat felsefesinin savunucusudurlar... Çok yanılıyorlar... Refah Partisi'ne, en fazla hizmet eden onlardır."

EVET, bu yazılar, bize iki yıl Önceki 4 Kasım 1992 tarihli "Hayasızlığın Fatura-sı" başlıklı yazımızı hatırlattı...

İstanbul'un yeni kurulan belediyelerinde seçim yapılmış ve belediye başkanlıklarının çoğunu Refah Partililer kazanmıştı...

İşte biz de, o seçimin sonucunu yorumlarken şöyle demiştik:

"Bu ahlaksızlığın, bu hayasızlığın, bu soygunun, bu yolsuzlukların bir tepkisi olacaktı; oldu...

Refah Partisi'nin aldığı sonuç, işte bu tepkidir…

Bir tarafta bazı televizyonların bazı programları, öbür tarafta çırılçıplak kadın fotoğraflarından başka malzemesi olmayan bazı gazeteler, toplumun bütün ahlaki değerlerini yıkmak için, ne yapacaklarını bilemeyen, sözüm ona ilerici dergiler... Eğlence namı altında hayasız, iğrenç görüntüler, işsizlerin, açların homurtularına, vur patlasın, çal oynansın, rezilliğiyle kulaklarını tıkayanlar, devleti soyanlar, soyduklarıyla kalanlar...

İşle Refah Partisi'nin aldığı oylar bunlara tepkidir...

ŞİMDİ, hemen özgürlük adına, itirazlar gelecektir.

Özürlük yok mu?

Elbette var, isteyen istediğim yapabilir, isteyen istediği yerini açar, isteyen televizyonda aşk alışverişi yapar, isteyen soyunur, isteyen, ahlak da neymiş, bir ahlak lafı tutturdular, diye zıpırlığın reklamını yapar...

Kimse bunlara karışamaz...

Ama, Refah Partisi'ne oy verenlerin bu tepkisine de kimse karışamaz...

SEN istediğini yaparsan, o da sana tepkisini böyle gösterir...

İlericiliği, çağdaşlığı, laikliği entel barlarında, televizyon ekranlarında, gazete ve dergi köşelerinde, sadakatsizlik, hayasızlık, edepsizlik gibi göstermenin, kadın haklarıyla da, insan haklarıyla da hiçbir ilgisi yoktur.

OROSPULUĞA övgüyü, sapıklığa övgüyü, pezevenkliğe övgüyü, laik yaşam tarzı sanan kişiler, şimdi de kalkıp Refah Partisi'nin aldığı oyların altında başka şeyler arıyor…

Onun altında siz varsınız, siz!

İki yıl önce bu köşede yazdık:

"Kendi özel yaşamınızı, toplumun değer ölçüsü sanmak, sonra da bunu, herkes böyle yapmalıdır diye savunmanın geçerli bir yanı yoktur. Siz istediğiniz gibi yaşayabilirsiniz, hele özel hayatınız kimseyi ilgilendirmez. İstediğinizle düşersiniz, istediğinizle kalkarsınız, bu sizin ve de düşüp kalktıklarınızın, ya da bunlara katlananların bileceği bir iştir.

Lâkin, toplumun değer ölçüleri değişmelidir, herkes benim gibi istediğiyle düşüp kalkmalıdır, diye ortaya çıkarsanız, karşınıza dikileceklerin söylediklerini de dinlemeye mecbursunuz (13 Temmuz 1990)."

İşte şimdi karşınıza dikildiler, bu gidişle daha da dikilecekler...

Siz yaşadığınız toplumun kökleşmiş değerlerini hiçe sayacaksınız, sonra tepki gösterenlere şaşıracaksınız...

Asıl şaşılacak olan sizlersiniz!

TEKRAR tekrar, altını çizerek söylüyoruz...

Yasaktan, kısıtlamadan yana değiliz, herkes istediğini söyler, yapar, gösterir, ama sonucuna da katlanır...

Ama bir şeyin daha altını çizelim ki, laiklikle ahlaksızlığın hiçbir ilgisi yoktur.

Hayasızlığın, kepazeliğin, rezilliğin, ilericilikle ilgisi olmadığı gibi..." *

ARADAN iki yıl geçti, "Havasızlığın Faturası" giderek kabarıyor, değerli iki yazanın teşhisleri de bunu doğruluyor...

Orospuluğa, pezevenkliğe, sapıklığa övgünün elbette bir faturası olacaktır.

Devam edin, fatura burnunuza dayanınca, bakalım nasıl ödeyeceksiniz?”