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Eray olimpiyatlara göz kırpıyor

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Eray olimpiyatlara göz kırpıyor
İstanbul’da düzenlenen ve 85 ülkeden bin 200 sporcunun katıldığı Premier Lig’de Darıcalı milli karateci Eray Şamdan, gümüş madalya kazandı

Dünya Karate Federasyonu’nun düzenlediği ve kategorilerinde dünyanın en iyi sporcularının yarıştığı Karate 1 Premier Lig’in İstanbul etabına 85 Ülkeden bin 200’ü aşkın sporcu katıldı. Şampiyonada andıran Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün Milli Karatecisi Eray Şamdan, zorlu rakiplerini geride bırakarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

 

HELAL SANA ERAY!..

Büyük Erkekler 60 kilogramda tatamiye çıkan milli sporcu Eray Şamdan, ilk turda İranlı rakibini eledikten sonra, ikinci turda dünyanın en iyi sporcularından biri kabul edilen Özbek rakibini 2-0 geçerek üçüncü tura geldi. Üçüncü turda Kolombiyalı rakibini de mağlup eden genç sporcu, dördüncü maçında bir başka İranlı rakibini mağlup ederek adını grup finaline yazdırdı. Grup finalinde de Rus rakibini 4-1 mağlup eden Şamdan, Finalde rakibi Aykut Kaya’ya 3-2 kaybeden Şamdan, gümüş madalya kazandı.

 

BABASI VE ANTRENÖRÜ YANINDA

Zorlu turnuvada milli sporcuya eşlik eden teknik direktör Adnan Şamdan, her geçen gün teknik kapasiteyi daha da yukarıya çekerek Dünya Şampiyonası için en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi. Premier Lig müsabakalarının 2020 Tokyo Olimpiyatları için önem taşıdığını dile getiren Şamdan ise en büyük hedeflerinin Olimpiyatlara katılma hakkı olduğunu ifade etti. Şamdan, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve Kulüp Başkanı Mustafa Öztürk’e teşekkür ederek, verdikleri emekleri boşa çıkarmayacaklarını söyledi.

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