Eray Şamdan, Avrupa karate tarihine geçti!..

Bulgaristan’da gerçekleşen 21 Yaş Altı Erkekler Avrupa Karate Şampiyonası 60 kilogramda mücadele eden, son Dünya şampiyonu ve 4 Avrupa şampiyonluğu bulunan Eray Şamdan, muhteşem bir performans.

SALLADI

Kariyerinde son kez 21 yaşaltı kategorisinde Avrupa sahnesine çıkan ilimiz sporcusu Eray Şamdan, kapanışı muhteşem bir şekilde yaptı. İlk turda Slovak rakibini 4-0, ikinci turda Boşnak rakibini 9-0 geçen Şamdan, çeyrek finalde iki kez geriye düşmesine rağmen Macar rakibini 3-2, yarı finalde Ermeni’yide 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

TATAMİYE YIĞDI

Finalde rakip Karadağlı’ydı. Tüm sporcuları olduğu gibi Karadağlı rakibini de tatamiye 8-0’la yığan Kocaeli’nin gururu Eray Şamdan, 5 yıl üst üste Avrupa şampiyonu olarak Avrupa karate tarihine geçti. Alt yaş kategorilerinde 5 yıl üst üste Avrupa Şampiyonu, 6 yıl üst üste de kürsü yapan tek sporcu olan Şamdan, kırılması zor bir rekora imza attı.