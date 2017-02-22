Eray Şamdan, Avrupa karate tarihine geçti!..

SALLADI
Kariyerinde son kez 21 yaşaltı kategorisinde Avrupa sahnesine çıkan ilimiz sporcusu Eray Şamdan, kapanışı muhteşem bir şekilde yaptı. İlk turda Slovak rakibini 4-0, ikinci turda Boşnak rakibini 9-0 geçen Şamdan, çeyrek finalde iki kez geriye düşmesine rağmen Macar rakibini 3-2, yarı finalde Ermeni’yide 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
TATAMİYE YIĞDI
Finalde rakip Karadağlı’ydı. Tüm sporcuları olduğu gibi Karadağlı rakibini de tatamiye 8-0’la yığan Kocaeli’nin gururu Eray Şamdan, 5 yıl üst üste Avrupa şampiyonu olarak Avrupa karate tarihine geçti. Alt yaş kategorilerinde 5 yıl üst üste Avrupa Şampiyonu, 6 yıl üst üste de kürsü yapan tek sporcu olan Şamdan, kırılması zor bir rekora imza attı.