Eray Şamdan: Hedefim 2020’de Olimpiyat Şampiyonu olmak

Dört Avrupa Şampiyonu ve Son Dünya Şampiyonu Milli Karateci Eray Şamdan, Bulgaristan’da düzenlenecek olan 2017 Avrupa Şampiyonası'nda beşinci şampiyonluğunu kazanmak istiyor.

YILIN SPORCUSU SEÇMİŞTİK…

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çalışmalarına devam eden ve Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcusu olan Milli Karateci Eray Şamdan, 17-19 Şubat tarihlerinde Bulgaristan’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nda Beden Eğitimi Öğretmenliği okuyan 20 yaşındaki milli karateci, 2013 yılında Konya’da, 2014 yılında Portekiz’de, 2015 yılında İsviçre’de ve 2016’da Kıbrıs’ta düzenlenen Avrupa Şampiyonalarında birinci olarak altın madalyayı Türkiye’ye kazandırdı. Milli karateci Şamdan aynı zamanda 2015 yılında Endonezya’da düzenlenen Ümit Genç ve U21 Dünya Şampiyonası'nda Dünya Şampiyonu olarak altın madalyayı kazandı Ve doruktakiler 2016’da zirveye çıktı.



“EN BÜYÜK HEDEFİM 2020’DE OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLMAK”

Karate camiasında efsane olmak istediğini anlatan Avrupa ve Dünya Şampiyonu Milli Karateci Eray Şamdan, “Bu zamana kadar 12 Türkiye şampiyonluğum, 4 Avrupa Şampiyonluğum ve 1 Dünya şampiyonluğum bulunmakta. Son yapılan Türkiye şampiyonluğunda 20 yaş altında şampiyon oldum ve ülkemizi Bulgaristan’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında temsil etme hakkı kazandım. Şu an önümdeki hedef bu. Ondan sonra büyükler Avrupa Şampiyonası'nda yarışmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Karate camiasında efsane isim olmak istiyorum. En büyük hedefim ise 2020’de Olimpiyat şampiyonu olmak” dedi.



“2013, 2014, 2015 VE 2016 YILLARINDA AVRUPA ŞAMPİYONU OLDUM”

Bu zamana kadar kazandığı başarılarını anlatan Eray, “Babam Adnan Şamdan aynı zamanda antrenörüm. Babam sayesinde tanıştım diyebilirim karateyle. Beş yaşından beri bu sporun içerisindeyim. İlk Avrupa Şampiyonluğu’mu 2013 yılında Konya’da kazandım. Ondan önce de Avrupa Şampiyonasına katılmıştım ama üçüncü olmuştum. 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Avrupa Şampiyonu oldum. 2015 yılında Endonezya’da Ümit Genç 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonasında şampiyon oldum. Geçen hafta da büyükler Türkiye Şampiyonası olmuştu ve onda da şampiyon oldum. Tabii seçmeler olmadı daha. Diğer maçlara da bakacaklar Avrupa Şampiyonası'nda yarışıp yarışmayacağım için. Ben onun için de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım ve Avrupa’da ülkemize altın madalya kazandırmak istiyorum” şeklinde konuştu.



“BULGARİSTAN’DAN ALTIN MADALYAYI KAZANARAK DÖNMEK İSTİYORUM”

Bulgaristan’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasında altın madalya kazanmak istediğini belirten Şamdan, “Beşinci Avrupa Şampiyonluğu için Bulgaristan’a gideceğim. Bulgaristan’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında en büyük hedefim ülkemize altın madalya kazandırmak. Şuan ikinci kampımız bitti, üçüncü kampımız başlayacak. Oradan direk Bulgaristan’a geçeceğiz ve altın madalyayı kazanarak ülkemize dönmek istiyorum” ifadelerini kullandı.



“BU SPOR SAYESİNDE ÇEVREM GELİŞTİ”

Karate sporunu tavsiye ettiğini söyleyen Şamdan, “Bu spor olmasaydı ben ne olurdum çok merak ediyorum. Bu spor benim çevremi genişletiyor. Benim kendime özgüvenimi arttırıyor. Bu sporu yapmak isteyen diğer çocuklarında özgüvenlerinin artacağını, arkadaş çevresinin olacağını söyleyebilirim. Mesela benim Türkiye’de nereye gitsem bir arkadaşım var. Diyarbakır’da, Ağrı’da, Konya’da arkadaşım var kısaca her yerden bir çevre edinmiş oldum. Bu iyi bir şey yani. Diğer çocuklara da bu sporu yapmalarını tavsiye ediyorum” dedi.



“ERAY, İNŞALLAH BEŞİNCİ KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLARAK KENDİ REKORUNU EGALE EDECEK”

Eray Şamdan’ın babası ve aynı zamanda da antrenörü Adnan Şamdan, “Eray, maşallah her zaman her yerde şampiyon oldu. Eray, son 4 yılın Avrupa Şampiyonu ve 2015 yılının Dünya Şampiyonu. 2 sefer katıldığı Balkan Şampiyonluğunda şampiyon oldu. Yıldızlar, Gençler, Ümitler, Büyükler dallarında Türkiye Şampiyonu olarak kırılması güç bir başarıya imza attı. Gerçekten çok yetenekli bir sporcu. İnşallah 2020’de Tokyo’da yapılacak olan Olimpiyatlarda ülkemize madalya kazandıracak en büyük adaylardan birisi diye düşünüyorum. Amacımız o. Buradan ilimizden ülkemize altın madalya kazandırmak hedefimiz bu. Şimdi önümüzde 17-19 Şubat’ta Bulgaristan’ın Başkenti Sofia’da düzenlenecek olan U21 altı Avrupa Karate Şampiyonası var ve Eray beşinci Avrupa Şampiyonluğu için yarışacak. Temennimiz beşinci kez Avrupa Şampiyonu olarak kendi rekorunu egale edecek” diye konuştu.