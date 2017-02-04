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Erbakan Vakfı, Gebze’de ulaşılmadık genç bırakmayacak

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Erbakan Vakfı, Gebze’de ulaşılmadık genç bırakmayacak
Erbakan Vakfı Gebze Gençlik Kolları’nın ilçe divan toplantısında konuşan Gebze Gençlik Kolları Başkanı Halil Bilikçi, “Hedefimiz Gebze’de ulaşılmadık genç bırakmamak” dedi

Erbakan Vakfı Gebze Gençlik Kolları, Sivil Toplum Merkezinde divan toplantısını yaptı. Gebze’nin 40 mahallesinden katılımın olduğu toplantıda il gençlik kolları, il yönetimi ve Gebze ilçe yönetimi de hazır bulundu. Gebze Erbakan Vakfı İlçe Başkanı Engin Kılıç, selamlama konuşması yaparak sözü Gebze Gençlik Kolları Başkanı Halil Bilikçi’ye bıraktı.

 

“ÖRNEK BİR GENÇ NESİL YETİŞTİRECEĞİZ”

2016 yılının değerlendirmesini yapan Halil Bilikçi, “Erbakan Vakfı olarak Gebze’de gençlerin örnek alacağı bir genç nesil yetiştirmeyi hedefledik. Rahmetli Erbakan Hocamızın belirlediği Milli Görüş hedefleri doğrultusunda ve Genel Başkanımız Fatih Erbakan liderliğinde hedeflerimizi gerçekleştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Hedefimiz Gebze’de ulaşılmadık genç bırakmamak” dedi.

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