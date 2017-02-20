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Erbakan Vakfı sabah namazı geleneğini sürdürüyor

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Erbakan Vakfı sabah namazı geleneğini sürdürüyor
Erbakan Vakfı İzmit İlçe Temsilciliği tarafından Fevziye Camii'nde ‘Dualarla Seherden İşraka Sabah Namazı’ programını gerçekleştirildi. Erbakan Hoca’nın 6’ncı ölüm yıldönümü de unutulmadı

Erbakan Vakfı İzmit İlçe Temsilciliği, Erbakan Hoca’nın vefatının 6. yıldönümü münasebeti ile Fevziye Camii'nde ‘Dualarla Seherden İşraka Sabah Namazı’ programını gerçekleştirdi. İl Müftüsü Yusuf Doğan’ın katılımları ile İzmit İlçe Temsilciliği ev sahipliğindeki programa İzmit Nuh Çimento İmam Hatip Okulu öğrencileri, velileri ve idarecilerinin katıldı.

 

“ÇOCUK YETİŞTİRİYORUZ”

Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu meslek dersleri öğretmeni Nejdet Ayhan Hoca imametinde namazlar kılındı. Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından Kur’an-ı Kerim okunarak selamlama konuşmaları yapıldı. Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Muhammet Kamil Kavak, “Biz çocuk büyütmüyoruz, çocuk yetiştiriyoruz. Yetiştirmek ve eğitmek çok uzun bir süre ama 10-15-20 yıl sonra bu çocukların hayrını göreceğiz, şimdiden bunu beklersek çocuklarımıza haksızlık etmiş oluruz” dedi.

 

“BİRÇOK BEDELLER ÖDEDİ”

Erbakan Vakfı İzmit İlçe Başkanı Musa Kahya ise  “Erbakan Hocamız ömrünü İmam Hatipler için harcamış ve bir sürü bedeller ödemiş. Hocamızın bir derdi vardı. Önce Ahlak ve maneviyat diyordu. Aldatmayan, aldanmayan merhum Erbakan Hocamızın ölümünün 6. senesinde 4 Mart’ta İstanbul Abdi İpekçi Arena’da yapılacak olan Anma ve Anlama programına da bekliyoruz” şeklinde konuştu. 

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