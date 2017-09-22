Erbakan Vakfı’ndan geçmiş olsun ziyareti

Erbakan Vakfı İzmit İlçe Temsilciliği, anjiyo olan yönetim kurulu üyesi Bayram Kahraman’a evinde geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi

Erbakan Vakfı İzmit İlçe Temsilciliği, yönetim kurulu toplantısı ardından Acıbadem Hastanesi’nde anjiyo olan ve şu an Kuruçeşme’deki evinde istirahat eden yönetim kurulu üyesi Bayram Kahraman'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Erbakan Vakfı İzmit İlçe Temsilcisi Musa Kahya ve Yönetim Kurulu üyeleri Naim Güzel, Mustafa Can, Hüseyin Sert, İbrahim Karasu, Ceyhun Taşer, Taner Kösali, Vasfı Aşçı, Bahtiyar Demirok ve Engin Kılıç, Bayram Kahraman’a en kısa zamanda sağlığına kavuşması için acil şifalar diledi.