Ziyarette Erbakan Vakfı İzmit İlçe Temsilcisi Musa Kahya, İlçe Sekreteri Naim Güzel, Teşkilatlanma Sorumlusu Mustafa Can, Mali İşler Sorumlusu Engin Yeğen, Teşkilatlanma Sorumlu Yardımcısı Mehmet Aykanat ve Tanıtım Sorumlusu Yardımcısı Taner Kösali hazır bulundu. Kutsal topraklarda umre vazifesini yerine getiren İsmet Arslan, izlenimleri ve manevi atmosfer hakkında görüşlerini paylaştı.
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Erbakan Vakfı’ndan umre ziyareti
Erbakan Vakfı İzmit İlçe Temsilciliği, Ramazan umresi için kutsal topraklara giden eski Refah Partisi İl başkanlarından İsmet Arslan’ı ziyaret etti.
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