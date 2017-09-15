Erdal Duman: İzmit’imize altın kemeri getireceğim

Alt boylarda elde ettiği şampiyonluklarla adından söz ettiren İzmitli genç pehlivan Erdal Duman, Paşa Güreşleri’nde de birinci olarak evinde zirveyi kimseye vermeyeceğini belirtti.

Alt boylarda elde ettiği şampiyonluklarla adından söz ettiren İzmitli genç pehlivan Erdal Duman, Paşa Güreşleri’nde de birinci olarak evinde zirveyi kimseye vermeyeceğini belirtti. Duman ayrıca hedefinin 3-4 yıl içinde Kırkpınar’da Başpehlivan olup İzmit’e altın kemeri getireceğine inandığını sözlerine ekledi.

ŞENER USTAMA TEŞEKKÜR EDERİM

Paşa güreşlerinde de birinci olacağına inandığını belirten Erdal Duman şunları söyledi: Paşa güreşlerinde ev sahibiyiz. Ailemizin, arkadaşlarımızın karşısında birinci olmak istiyorum. Bu anlamda çok heyecanlıyım. Kırkpınar’da önümüzdeki sezon Küçük Orta Büyük Boy’da güreşeceğim. Büyük Orta, Başaltı ve Allah’ın izni ile 3-4 yıl sonra Başpehlivan olmak istiyorum. 10 yıldır Şener Sar ustam ile birlikte çalışıyorum. Ustamın üzerimde emeği çok fazla. Allah ondan razı olsun.

BAŞARACAĞIM

Bu yıl Kırkpınar’da çok talihsiz bir şekilde yenildim. Bunun rövanşı olan tarihi Antalya Elmalı güreşlerinde grubumda talihsiz bir kura çeksem de 9 kişiyi yenerek 270 güreşçi arasında birinci oldum. Sancaktepe, Gölcük’te de rahat güreşlerin ardından birinci oldum. Benim tek bir hedefim var. Oda Kırkpınar’da başpehlivan olup, İzmit’imize altın kemeri getirmek. Bunu başaracağıma inanıyorum.

Erdem ÖVÜÇ