Erdem Demirhan vefat etti

İzmit Cumhuriyet Mahallesi Sahil Yolu Sokak Umut Sitesi D.9 adresinde ikamet eden ve ticaretle uğraşan Erdem Demirhan (61) gırtlak kanseri nedeniyle vefat etti.

Evli olan Erdem Demirhan’ın cenazesi Cuma günü Muğla’da toprağa verilecek.